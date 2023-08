Duncan Laurence laat horen welke muziek hij door songfestival-rel uitstelde

In een korte video deelt Laurence, zittend achter zijn piano, vast een stukje van zijn nieuwe liedje. De zanger speelt rustig mee terwijl hij zingt over dat hij alles voor zijn liefde zou doen, en dat niets teveel zou zijn om te doen.

Laurence had het uitbrengen van nieuwe muziek uitgesteld zodat hij zich volledig kon focussen op het begeleiden van Mia Nicolai en Dion Cooper bij hun deelname aan het songfestival. Hij had veel kritiek gekregen toen hij zich afzijdig had gehouden bij enkele mislukte optredens van het twee. Later gaf hij aan mentaal uitgeput te zijn en daarom de release van zijn nieuwe album uit te stellen.