‘Duncan Laurence past veel beter bij het songfestival dan Waylon’

Muggen steken minder vaak als hit van Skrillex wordt gedraaid

11:10 Wetenschappers hebben een nieuw middel gevonden in de strijd tegen steekmuggen. Onderzoek heeft aangetoond dat het nummer Scary Monsters And Nice Sprites van de Amerikaanse elektroproducer Skrillex leidt tot minder aanvallen en prikken, terwijl het voortplantingsgedrag van de irritante zoemers op een veel lager pitje komt te staan. Hoewel het helpt, is de opvallende methode niet bepaald geruisloos en ongeschikt om bij te gaan slapen. De track is namelijk snoeihard.