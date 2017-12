DWDD maakt remake van BBC's Perfect Day

Onder anderen Henny Vrienten, Paul de Munnik, Ellen ten Damme, Tim Knol, Lakshmi en Lee Towers verleenden hun medewerking. Ook Tino Martin, de 3JS, Tania Kross, Kenny B, Ronnie Flex, Leona Philippo, Spinvis, Lucas Hamming en Sue The Night zijn in het nummer te horen. De clip, die gebaseerd was op de Britse versie, werd in de studio live begeleid door het Metropole Orkest.

De BBC-versie was in 1997 een grote hit in Groot-Brittannië. In totaal ging de single, met beroemdheden als Bono, David Bowie, Elton John en Tom Jones, anderhalf miljoen keer over de toonbank. Of de Nederlandse versie ook wordt uitgebracht, is niet bekend. Op sociale media werd de DWDD-single in ieder geval met enthousiasme begroet.