Dylan Haegens open over angststoornis: 'Paniekaanval aan tafel bij RTL Late Night’

In de nieuwe aflevering van de serie Open Kaart van Robbert Rodenburg vertelt youtuber Dylan Haegens (28) openhartig over zijn angststoornis en hoeveel impact die lange tijd had op zijn leven. Soms waren de aanvallen zo heftig, dat hij letterlijk van zijn stokje ging. ,,Ik zat eens bij RTL Late Night en ik voelde mijn armen en benen gewoon niet meer.”

Al op jonge leeftijd kreeg Dylan te maken met psychische problemen en een behoorlijke angststoornis. Daarvoor ging hij in therapie en inmiddels gaat het goed, maar het had invloed op zo’n beetje alles in zijn leven, zo vertelt hij in het gesprek met Robbert. ,,In begin is het iets heel kleins. Ik was op vakantie in Noorwegen en zat in de trein en ineens ging ik bijna knock-out. Ik dacht: oh shit, ik ben ziek of zo. Ik ging er niet vanuit dat het psychisch kon zijn.”

De duizeligheid en misselijkheid werden alleen maar erger. Dylan ging naar de dokter, ervan overtuigd dat een hersenscan uitkomst zou bieden. ,,Want er klopte iets niet in mijn lichaam”, aldus de youtuber. ,,Toen zei de huisarts dat het ook psychisch kon zijn. Ik had zoiets van: kom op, dan had ik dat wel door. Nee, er klopt gewoon iets niet. Maar hij had gelijk.” Dylan had geen idee dat zijn hoofd de rest van zijn lichaam zo ziek kon maken. ,,Zoveel lichamelijke sensaties, alleen maar door je mind.”

De angst- en paniekaanvallen kregen ook vat op zijn werk. ,,Het was een moeilijke tijd. Als je op een podium staat voor duizend mensen, bij een meet & greet, of bij opnames, je gaat vanbinnen helemaal kapot. Dat is wel heftig. Het is vergelijkbaar met zenuwen, maar in zo’n extreme vorm, dat je letterlijk totaal in paniek raakt.” In zijn geval betekende dat extreem zweten, trillen, overvallen worden door duizeligheid, misselijkheid, en het idee dat je à la minute kunt flauwvallen.

RTL Late Night

Die ‘totale paniek’ overviel hem ook toen hij een paar jaar geleden te gast was in RTL Late Night. Aan tafel bij presentator Humberto Tan stierf hij duizend doden. ,,Ik voelde mijn armen en benen niet meer. Het begon helemaal te vlammen en te tintelen. Ik dacht: holy shit ik ga knock-out. Terwijl je live op tv bent en moet doen alsof er niks aan de hand is, maar dan wordt het alleen maar erger. Dan heb je het gevoel van je stokje te gaan. En dat is ook wel eens gebeurd.”

Dylan zocht hulp en vond goede begeleiding bij een coach, psycholoog en ademhalingsspecialist. Al snel ging het beter. ,,Dat is fijn. Een angststoornis is ook heel goed te behandelen. Ik wilde er vanaf, ik keek niet eens meer uit naar de dingen die ik eerst wel leuk vond, ik zag overal alleen maar tegenop.”

Om lotgenoten te helpen, richtte hij de stichting Durf te Vragen op. ,,Sinds ik er open over ben geweest, hoor ik om me heen hoeveel mensen er last van hebben. De cijfers zeggen: een op de vijf jongeren krijgt te maken met psychische problemen, maar ik denk dat het werkelijke aantal veel hoger ligt. Ik wil mensen die zin hebben in het leven, een passie hebben, maar in een slechte periode zitten, stimuleren die dingen weer op te pakken.”

Volledig scherm Dylan Haegens te gast bij Robbert Rodenburg in Open Kaart. © YouTube

