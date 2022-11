E.T.-acteur Henry Thomas blikt eerlijk terug op filmklassieker: ‘Het was saai en frustrerend’

InterviewE.T. The Extra Terrestrial, die zijn 40ste verjaardag viert met een speciale editie van de filmklassieker op Blu-ray, is voor een groot deel van de wereldpopulatie pure magie. Behalve voor acteur Henry Thomas die het jochie Elliott speelde. Hij zag maar één ding: een gerimpeld stuk rubber.