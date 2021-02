Earring-gitarist George Kooymans lijdt aan ALS: ‘Optreden zit er niet meer in’

Kooymans reageerde vanmiddag kort via de telefoon op de media-aandacht voor zijn ziekte. ,,We hadden te zijner tijd zelf iets naar buiten willen brengen, maar het ligt inmiddels op straat. Ernstig ziek, werd geschreven en dan speculeren mensen over wat er aan de hand is. Ik ben inderdaad ziek, ik heb ALS. Het is een heel naar bericht en ik ben niet echt in de stemming om daar verder veel over te zeggen. Ik sta onder behandeling in het universitair ziekenhuis in Leuven. That’s it.’’