Echte Gooische Meisjes nemen afscheid van het imago van ‘verwende poppetjes’

Jarenlang kregen ze geregeld de vraag: komt er een nieuw seizoen van Echte Gooische Meisjes? ,,Nou meisjes zijn we niet meer, zei ik dan, maar leuk zou het wel zijn. We hebben toch iets speciaals meegemaakt met z’n vijven, destijds”, zegt Pauline Wingelaar, die na de realityserie het meest in de spotlights is blijven staan. De vrouwen stapten in 2015 naar de directie van RTL 5 met een nieuw programma-idee. Drie van hen - Pauline, Bo en Kimberly - waren tegelijkertijd zwanger. ,,RTL gaf toen de voorkeur aan Barbie, dus wij zijn een beetje tweede keus”, zegt Pauline met een knipoog. Het wachten wordt beloond; vanaf vandaag krijgen we weer een inkijkje in hun levens, met als slogan: ‘geld maakt niet gelukkig, maar het is wel verdomd handig als je het hebt’.