Echtgenoot en zoon van op filmset overleden vrouw klagen Alec Baldwin aan

Baldwin, de wapenmeester van de film Rust en enkele producers worden door echtgenoot Matthew Hutchins en zijn zoon Andros verantwoordelijk gehouden voor de dood van de toen 42-jarige vrouw. Volgens een van hun advocaten ‘veroorzaakten bezuinigingen de dood van Halyna Hutchins’.

De zaak werd vandaag ingediend bij een rechtbank in New Mexico, de Amerikaanse staat waarin het drama vorig jaar plaatsvond. In de documenten valt te lezen dat Baldwin ‘roekeloos schoot en Hutchins doodde’ op de set in Santa Fe.

‘Aangeklaagde Baldwin en de andere aangeklaagden faalden in het uitvoeren van de standaardveiligheidscontroles en het naleven van de basisregels voor wapenveiligheid bij het gebruik van echte wapens om de film Rust te produceren, met fatale gevolgen’, stellen de nabestaanden van Hutchins, die ook een simulatie van de dodelijke schietpartij bij de rechtbank aanleverden.

Volledig scherm Een poster van de 42-jarige Halyna Hutchins tijdens een herdenking. © AP

Echte kogel

Baldwin schoot Halyna Hutchins op 21 oktober vorig jaar per ongeluk dood op de set met een wapen dat als rekwisiet diende. Regisseur Joel Souza raakte daarnaast gewond, maar mocht na een korte ziekenhuisopname weer naar huis.

Baldwin was gezegd dat de revolver ongevaarlijk was omdat er alleen losse flodders in zouden hebben gezeten, maar het wapen bevatte naast losse flodders ook een echte kogel. Baldwin heeft verklaard het wapen op instructie van cameravrouw Hutchins op haar en de camera te hebben gericht. Het ging vervolgens af zonder dat hij de trekker overhaalde.

Volgens de advocaten van de nabestaanden heeft Baldwin een aangeboden training om met het wapen om te leren gaan afgeslagen. Ook vroeg de situatie - het voorbereiden op een scène - volgens de nabestaanden op dat moment helemaal niet om een echt wapen.

Volledig scherm Luchtfoto van de filmset van Rust in Santa Fe, New Mexico. © AP

Niet de eerste aanklacht

De aanklacht van de nabestaanden is niet de eerste tegen Baldwin en de andere producenten - meerdere medewerkers verwijten hen nalatigheid - maar wel de eerste die direct te linken is aan een van de twee neergeschoten mensen. Twee andere personen die tijdens het drama in de buurt van de neergeschoten Hutchins en Souza stonden zijn allebei een zaak begonnen om het trauma dat ze hebben meegemaakt.

Wapenmeester Hannah Gutierrez Reed begon een zaak tegen de munitieleverancier. Die zou echte kogels in een doos met losse flodders hebben meegeleverd.

Volledig scherm Een beeld uit een interview dat acteur Alec Baldwin had met ABC News over het drama. © ABC News

