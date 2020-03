Echtpaar Hanks houdt zich taai tijdens quarantaine

Vanessa Hudgens biedt excuses aan voor corona-opmerkin­gen

6:32 Vanessa Hudgens heeft via Twitter laten weten spijt te hebben van haar ongevoelige opmerkingen die ze eerder maakte over het coronavirus. De actrice zei onder meer 'dat het nou eenmaal een virus was en dat het onvermijdelijk is dat sommige mensen er aan overlijden'. Daar komt ze nu op terug.