Ed Sheeran neemt dochtertje (1) mee op tour

,,Ik heb het geluk in de weekenden op te treden”, zegt Sheeran bij de podcast Carrie Tommy. Bovendien is zijn dochter, die negentien maanden oud is, ‘super draagbaar’ en ‘nog lang niet op de leeftijd waarop ze naar school moet’. Hij verblijft voor een optreden ongeveer een week in een hotel in de buurt van de locatie, ‘dus het is erg kindvriendelijk’.



De Bad Habits-zanger had dat voor vroegere optredens minder goed kunnen doen, vertelt hij. ,,Ik speelde altijd op toiletlocaties: kleine locaties zonder kleedkamer. Je ging in een busje, je gaf soms acht optredens op rij en je verbleef in alle gedeelde Travelodge-hotelkamers.”



De Britse zanger begint zijn tour in april in de Ierse hoofdstad Dublin en trekt verder naar andere steden in Europa. Sheeran staat op 14 en 15 juli in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam.