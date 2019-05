Ed Sheeran wilde mannelijke versie van Lady Marmalade maken

,,Dit project begon met één idee. Het was eigenlijk heel stom", aldus Ed in een interview met Charlamagne Tha God op YouTube. ,,Ik wilde Lady Marmalade doen. Ik dacht: wat als ik Bruno en Justin zou kunnen strikken voor m'n plaat. Hoe leuk zou dat zijn?”



Ed ging aan de slag en belde Bruno. Die wilde wel meewerken aan zijn plaat, alleen niet aan het idee van Ed. ,,Hij wilde een nummer met zijn tweeën maken. En zo is het begonnen. Eerst een nummer met Bruno, daarna met Bieber en vervolgens ontstonden al deze individuele songs en werd het een project.”



Ed Sheeran kondigde zijn nieuwe plaat No. 6 Collaborations Project vorige week aan. Het album verschijnt op 12 juli. Naast Bruno Mars en Justin Bieber doet in ieder geval Chance the Rapper mee. De rest van de lijst van gastartiesten is nog niet bekend.