Edwin Evers is één van de laatste echte radiosterren

Edwin Evers was, nee hij is, want hij is nog steeds, Edwin Evers is Edwin evers en dat maakt Edwin Evers Edwin Evers.



Hij is echt, meer zichzelf is vrijwel niemand op de radio. Hij is radio, geboren met een microfoon in de hand, voorbestemd tot ouwehoeren, tot plaatjes draaien, grappen maken en mensen interviewen.



Hij is timing. Hij maakt radio op een volkomen vanzelfsprekende wijze. Hij wist op zijn zestiende al dat er maar één doel in het leven was: Een ochtendshow maken.



Hij deed het bijna 21 jaar. Eerst op Radio 3, vanaf 1 januari 1998, daarna, vanaf 17 april 2000 op Radio 538.