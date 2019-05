Een avondje jazz met Woody Allen

video & foto's Dit zijn alle bijzondere, rare en extreme looks van het Met Gala

8:14 Het jaarlijkse gala van het Metropolitan Museum of Art - beter gekend als ‘The Met Gala’, brengt als één van de belangrijkste evenementen in de modewereld jaarlijks de sterren bij elkaar. Sinds 1995 heeft ieder gala een thema. Dit jaar was dat ‘camp', oftewel: buitenissig en nét even over het randje.