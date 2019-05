Een blik op filmposters door de jaren heen: postergirls en pure kunst

Bijna net zo markant als de sterren en de wereldpremières zijn de posters van het Filmfestival van Cannes, het meest prestigieuze filmevenement dat dit jaar voor de 72ste keer wordt gehouden en op dinsdag 14 mei begint.



De nauwkeurig gekozen en gecomponeerde afbeeldingen zijn vaak bedoeld als hommage aan een ster of filmklassieker. Ooit waren bewerkte close-ups van vooral Amerikaanse sterren in zwang - Marilyn Monroe is bijvoorbeeld drie keer gebruikt. Tegenwoordig kiest het festival vooral voor geïsoleerde scènes uit films die in een bepaalde context worden geplaatst. Of er worden posters gemaakt die zijn op te vatten als eerbetoon aan het maakproces, zoals de poster van dit jaar. Staand op de rug van haar cameraman tuurt de onlangs overleden Frans-Belgische regisseur Agnès Varda (1928-2019) door de lens. De foto is in 1954 gemaakt tijdens de opnamen van haar eerste speelfilm La Pointe Courte. Een knielende scriptgirl die op de originele afbeelding de camera vasthoudt is op de poster weggefotoshopt.