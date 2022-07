Een galerij vol ‘dickpics’: vrijpostig wierp Philip Freriks een balletje op

DE GALERIJ

De galerij begon met Dick Advocaat. Toen kwamen Dik Trom, Moby Dick, Dick Bruna, Dick Cheney, Dikkie Dik, De Dik Voormekaar Show en de Dikke van Dale. Acht woorden met ‘dick’ of ‘dik’ erin, legde presentator Philip Freriks uit en hij voegde toe: ,,Acht dickpics zal ik maar zeggen.”



Voor de onwetenden ons onder: dat zijn piemelfoto’s, die op verzoek maar ook ongevraagd worden opgestuurd via sociale media. Vrijpostig wierp Freriks een balletje op. Dat doet hij wel meer. Toen Maarten van Rossem vorig jaar stelde dat ‘het leven niet altijd gericht is op seks’, zei Freriks tegen kandidate Marie Lotte Hagen: ,,Herken je dat, Marie Lotte?” En toen het in een andere aflevering over de liefde in de buitenlucht ging, zei hij doodleuk tegen boswachter Hanne Tersmette: ,,Er gaat een verhaal dat jij een keer betrapt bent met je vriend door een wildcamera. Wat heeft die camera gezien?”