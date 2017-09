Een heilig geloof in kinderpret

Ideëel is hij altijd geweest. Met zijn Stichting Lach voor een Dag bekommert Van Hoorne zich over terminaal zieke kinderen die een laatste theaterwens hebben. Ze worden opgehaald in een limousine, krijgen een persoonlijke lakei en beleven een vipdag in het theater. ,,Destijds belde een moeder van een doodziek kind ons. Haar dochtertje had één wens: een foto met Doornroosje op het podium, die ze kon meenemen als ze zelf ging 'slapen'. Inmiddels kennen we 150 wensdagen - 10 procent van ons resultaat storten we in de pot van de stichting. En ik vraag onze leveranciers bij te dragen. De vanzelfsprekendheid om naar theater te gaan is voor ernstig zieke kinderen niet weggelegd. Ooit zijn we met Peppa Pig naar het ziekenhuis geweest om een meisje te bezoeken. Twee dagen later overleed ze. Nog steeds herinnert haar moeder ons aan hun geweldige ervaring. Je verliest je dochter, je wereld stort in, en je bedankt ons nog steeds.''