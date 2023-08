Een huis vol-familie de Kraantjes runnen nu camping in Luxemburg: ‘Onderschat hoe het zou gaan’

REPORTAGEHet zijn hoogtijdagen op camping Krounebierg in Luxemburg voor de familie Kraan, beter bekend als ‘de Kraantjes’ uit het populaire programma Een huis vol. De familie woont en werkt nu bijna een half jaar op de camping. Een kijkje achter de schermen, midden in de vakantiedrukte. ,,In oktober slaap ik wel bij!”