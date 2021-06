Een huis vol keert in augustus terug met zomerserie

In de nieuwe reeks wordt de familie Buddenbruck weer gevolgd met hun elf kinderen én hun eerste kleinkind. Daarnaast is de familie Jelies uit Tollenbeek weer te zien, waar een negende spruit op komst is. Ook gaan de programmamakers op bezoek bij een oude bekende van het programma: de familie Adema uit Bathmen. Hoe is het nu met de inmiddels 6-jarige vierling en hun grote zussen Ymre (13) en Meike (11)?



Er wordt ook met een nieuw gezin kennisgemaakt: de familie Cudogham. Moeder Cynthia en vader Iven wonen met hun zeven kinderen in een appartement op zes hoog in hartje Amsterdam. Met passen, meten en inventief gebruik van de beschikbare ruimte heeft iedereen een eigen plekje en ze zouden hun stadse leven voor geen goud willen missen, aldus de omroep.