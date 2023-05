Een kale kop en een baby: zo gaat het nu met de Succession-acteurs

Jeremy Strong ondergaat metamorfose

Slechts enkele uren nadat de explosieve finale van de serie werd uitgezonden op HBO, deelt één van de crewleden van de show hoe Jeremy Strong (44), die Kendall Roy speelde, dat vierde: door zijn hoofd te laten kaalscheren door zijn broer en zus uit de serie.

In de video is te zien hoe Kieran Culkin en Sarah Snook met een tondeuse het hoofd van Strong ontdoen van haar. Aan de kleding te zien gebeurde dat net na de laatste opnames van de serie op 1 maart. Ze hebben grote lol, helemaal als Culkin besluit een eitje op het hoofd van Strong te breken.

Strong moet nu even afkicken van Succession. ,,Dit was voor mij een zaak van leven en dood. En ik nam het net zo serieus als mijn eigen leven”, zegt de acteur, die met zijn rol een Emmy Award won, tegen Vanity Fair. ,,Als je het doet, draait de hele wereld erom, en het is belangrijker dan wat dan ook in de wereld voor mij. Maar als het voorbij is, verdampt het. Het kijken van de laatste aflevering voelde voor mij ook alsof ik naar iemand anders keek.”

Inmiddels is zijn haar weer aangegroeid, zo was begin deze maand te zien op het Met Gala. De zwarte haarverf, die hij vermoedelijk gebruikte de afgelopen zeven jaar, heeft hij niet meer aangeraakt.

Sarah Snook is moeder geworden

Sarah Snook is moeder geworden van haar eerste kindje. De Australische actrice, wereldberoemd geworden dankzij haar rol in de HBO-serie, maakte het nieuws maandag bekend via sociale media. In het bericht kijkt ze terug op Succession en eveneens vooruit op haar nieuwe leven als moeder. ,,Het is moeilijk om uit te drukken wat deze show voor mij heeft betekend. De plekken waar ik heen mocht, het immense talent waar ik mee mocht werken... Het doet pijn dat het allemaal voorbij is”, stelt Snook, die in Succession de rol van Shiv Roy speelde.

Ze vermoedt dat de serie voor haar nog moeilijk te overtreffen zal zijn. ,,Ik heb net de laatste aflevering van het laatste seizoen gezien van iets wat mijn leven heeft veranderd. En nu is mijn leven weer veranderd”, zo hint ze naar de geboorte van haar kind. Op de foto is te zien dat ze samen met haar pasgeboren baby voor de tv zit.

In maart werd bekend dat de 35-jarige Snook in verwachting was. Snook is samen met de Australische comedian Dave Lawson. De twee trouwden in 2021.

Kieran Culkin twijfelt over carrière

Kieran Culkin (40) kan nog niet helemaal bevatten dat hij nooit meer in de huid van Roman Roy zal kruipen. ,,We waren klaar met filmen. Ik kwam een paar dagen thuis, werd echt ziek, deed twee weken promotie, en toen werd mijn hele familie weer ziek. Nu is de promotie voorbij, de show is uitgezonden, het is klaar”, zegt hij tegen Interview Magazine.

Hij krijgt van alle kanten scripts toegestuurd, maar hij heeft eigenlijk geen tijd om die allemaal te lezen. Al zei hij wel ‘ja’ op een film van Jesse Eisenberg, A Real Pain, over een Holocaust-overlevende. Daar zal hij voor naar Polen moeten afreizen. ,,Dit gaat vreselijk klinken, maar ik heb geprobeerd er onderuit te komen omdat het mijn leven zuur gaat maken. Maar ik wil het niet niét doen, omdat het zo’n mooi script is.” Waarom hij twijfelt? Nou, hij heeft twee jonge kinderen, van 1,5 en 3,5 jaar oud, en hij is niet graag langer dan twee dagen van huis. ,,Ik moet wel thuis zijn, want als ik een week weg ben, zijn ze alweer veranderd.”

Sowieso heeft Culkin twijfels over zijn acteercarrière. Hij groeide op in de schaduw van de faam van zijn oudere broer Macaulay, de ster van de Home Alone-films, en zag wat voor verwoestend effect dat had. ,,Ik wilde zo graag niet beroemd zijn dat ik een ongezonde relatie heb met mijn werk. Ik hou van acteren, maar ik wil er niet succesvol in zijn.”

Dat is dan mooi mislukt, met Succession.

