Een maandsalaris voor één cd: album van metalband is ‘duurste ooit verkocht’ op muzieksite

Terwijl een Spotify-generatie opgroeit die de zilverkleurige schijfjes nooit in het echt heeft gezien, zijn er nog altijd veel mensen die een nieuw album letterlijk in hun handen willen houden. Sinds het (nagenoeg) verdwijnen van Free Record Shop en Music Store is in de meeste steden geen platenzaak meer te vinden, dus menig verzamelaar zoekt zijn heil online.

Dat kan op Marktplaats of Vinted, maar internationaal kom je al snel uit bij Discogs, een soort database en marktplaats tegelijk die ook platenzaken zelf gebruiken. De site zette de duurste cd’s ooit verkocht via het platform op een rij. Ter vergelijking: de fan van Runner had ook een Gucci-tas, meerdere paren schoenen van Louboutin of enkele duizenden euroknallers bij McDonald’s kunnen kopen in plaats van het album Falling hearts.

De verzamelaar zou er ruim 2700 euro voor hebben betaald. De titels in de top drie liggen niet ver uit elkaar: een fan van de Amerikaanse singer-songwriter Valerie Carter (1953-2017) tikte volgens de site ruim 2680 euro af voor een Japanse uitgave van haar album Mightnight over honey river. Die verkeerde dan wel in ‘mint’ conditie, oftewel gloednieuw.

Een liefhebber van Michael Jackson had ongeveer hetzelfde over voor zijn cd-single Smile. Plannen voor dat lied werden op het laatste moment geschrapt en de meeste exemplaren van de cd vernietigd, aldus de site. De resterende singletjes horen bij de zeldzaamste items van de in 2009 overleden King op Pop. Britse media schrijven vooral over een ander item in de lijst.



Volledig scherm Het album Falling hearts van Runner is de duurste cd ooit verkocht op Discogs. © PR

In 2003 kwamen in Japan 25 exemplaren in omloop van een promotie-cd van het Britse elektropopduo Pet Shop Boys, met daarop vijf liedjes. Een fan had er ruim 400 euro per liedje voor over en kocht de cd voor zo’n 2100 euro, schrijft de site.

Het is strikt genomen mogelijk dat gebruikers een deal maken om zogenaamd iets te verkopen voor zulke prijzen, maar dat niet echt doen. Enkele critici vermoeden zelfs witwaspraktijken. De site gaat er echter van uit dat de deals daadwerkelijk zijn gesloten en schrijft dat in de beschreven gevallen daadwerkelijk is betaald. Het gaat hier om prijzen voor cd’s, cd-singles en (drie)dubbel-cd’s, die verbleken bij de prijzen van uitgebreidere uitgaven.

Zo was het duurste item dat in 2022 werd verkocht een boxset met zeven vinylplaten van Mozart, voor iets meer dan 18.000 euro. Het kostbaarste item op vinyl dat ooit via de site van eigenaar wisselde, was een zeldzaam promotie-exemplaar van het lied Choose your weapon van de Britse dj Scaramanga Silk (34.000 euro). De duurste cassette was van de groep Xero, een voorloper van Linkin Park. Voor een bandje met demo’s gaf een fan 4100 euro uit.

