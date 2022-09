Een man van veel woorden: trouwgeloften van Ben Affleck waren twaalf pagina’s lang

Smith was te gast bij tv-programma The View om te vertellen over zijn film Clerks III, maar vertelde ook uitgebreid over het huwelijk van het jaar. Als goede vriend was hij natuurlijk aanwezig geweest en hij vond het geen enkel probleem om het schrijftalent van Affleck nog eens ruimschoots te prijzen. ,,Ze hebben beiden hun geloften geschreven’’, vertelde hij, ,,maar die van Ben bestonden uit één lange toespraak, eentje die hij aan haar voorlas op de bruiloft. Het was werkelijk adembenemend. Dat is een van de dingen die ik het leukst vind aan Ben: hij is zijn eigen grootste fan, dus schreef hij een toespraak van zo’n twaalf pagina’s. Zeer inspirerend. Ik ben zo blij voor hen, want ze verdienen dit echt. Het was sprookjesachtig. Jennifer heeft een onberispelijke smaak en de hele trouwlocatie zag er geweldig uit. En zij ook natuurlijk.”