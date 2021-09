Een mens zou bijna depressief worden door het gebrek aan originaliteit en creativiteit op tv

VIDEO Vader Britney Spears per direct uit zijn functie als toezicht­hou­der ontheven

9:42 Jamie Spears is door een Amerikaanse rechter per direct ontheven uit zijn functie als toezichthouder van zijn dochter Britney Spears. Rechter Brenda Penny ging ook akkoord met de aanstelling van een tijdelijke vervanger die is aangedragen door het juridische team van de zangeres.