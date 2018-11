Een non die ‘welkom in de hel’ zegt kan bij mij niet meer kapot

Barry Atsma en Noortje Herlaar dolblij met dochter Bobbi

12:22 Noortje Herlaar is 20 oktober bevallen van een dochter. Herlaar en haar vriend, acteur Barry Atsma, hebben haar Bobbi genoemd. Het kindje is kerngezond, laat het koppel vandaag via hun agentschap weten. ,,We zijn ongelooflijk dankbaar en genieten volop van dit kleine wonder.”