Een pimphitparade ter upgrading van de zender

Harry Potter, Clara Schumann, Robert Schumann, Schubert, Ravel, Rameau, Elgar, Satie, Schindlers List, ze zijn er weer allemaal bij deze week in de Lijst der Lijsten. The amazing Brahms, wonderful Wagner, moody Mozart, vintage Vivaldi, ze blazen hun partijtje mee in de best 300 classics ever, de Hart & Ziel Lijst 2018, brought to you by NPO Radio four.