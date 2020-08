EenVandaag-presentatrice Roos Moggré zwanger van tweede kindje

Baarzilla

Als het kan, gaat Roos bij de bevalling waarschijnlijk weer voor een ruggenprik. ,,Ik vind dat hele bevallen behoorlijk vrouwonvriendelijk, gewoon omdat het zo belachelijk veel pijn doet’’, zei ze. ,,Ik werd een echte baarzilla. Ik had zo’n zwangerschapscursus gedaan, maar daar had ik niks aan. Ik was gewoon aan het overleven. Kwam Don met een bevallingsboek aan. (...) Ik heb het boek tierend door de kamer gesmeten. Toen ik na uren gedoe en pijn eindelijk die ruggenprik kreeg, voelde het alsof ik in de hemel belandde.’’



Van vragen over de combinatie werk en gezinsleven wil ze overigens niets weten. ,,Dat is een vraag die alleen aan vrouwen wordt gesteld. (...) Bij ons is het: je werkt vier dagen, wat veel. Bij mannen is het: je werkt vier dagen, wat goed dat je een papadag hebt. Daarmee ga je ervan uit dat vrouwen de hoofdverzorgers zijn en dat is niet zo. Ik kan niks met dat verschil in benadering, het maakt me pisnijdig.’’