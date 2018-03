Eerste druk biografie Gordon uitverkocht, tweede in de maak

Verwijten

Vanochtend liet ook Gerard Joling van zich horen . ,,Ik weet hier en daar echt niet wat ik léés. Zoveel verdraaiingen, zoveel verwijten, zoveel verwijten aan mijn adres waar ik me helemaal niet in herken'', klonk het in De Telegraaf . ,,Ik kan alleen maar zeggen: waarom doe je dit, Gordon? Wie doe je hier nou een plezier mee, behalve je bankrekening?''

Daarop zegt Gordon nu dat hij 'erop had gerekend'. ,,De strontkar rijdt weer vol over me heen, maar ik heb alle pijn achter me gelaten'', schrijft hij bij de hashtags 'rug recht, kop omhoog', 'waarheid is hard' en 'liefde overwint alles'.