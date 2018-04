Eerste jurylid geselecteerd in nieuwe misbruikzaak Bill Cosby

Mysterieuze thrillerserie De 12 van Oldenheim trekt mil­joe­nen­pu­bliek

2 april Ruim 1,2 miljoen kijkers keken gisteravond naar de eerste aflevering van de nieuwe RTL4-serie De 12 van Oldenheim. De start van de mysterieuze thrillerserie staat daarmee op de vierde plaats van best bekeken tv-programma's op eerste paasdag. De eerste aflevering van de serie Zuidas van BNNVARA staat met 779.000 kijkers op de negende plaats in de ranglijst van Stichting Kijkonderzoek. In beide series speelt Noortje Herlaar een van de hoofdrollen en ook acteur Guy Clemens is in beide series te zien.