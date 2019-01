Eerste kindje actrice Hanna Verboom op komst

Platenla­bel Sony Music dumpt R. Kelly

20:05 Platenmaatschappij Sony Music en de Amerikaanse r&b-zanger R. Kelly gaan per direct uit elkaar. Dat meldt Variety op basis van bronnen. De precieze reden is niet bekend maar het is aannemelijk dat de storm rond de artiest de aanleiding is voor de beëindiging van de samenwerking. Sony wilde tegenover Variety niet reageren.