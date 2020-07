Eerste kindje voor Modern Family-acteur Jesse Tyler Ferguson

Britse tabloid: Geen reden om namen van Meghans vriendin­nen geheim te houden

19:25 Meghan Markle laat weten er niet van gediend te zijn dat The Mail on Sunday de namen openbaar wil maken van de vijf vriendinnen die in haar zaak tegen de krant als getuigen kunnen dienen. In een reactie daarop zegt The Mail dat er geen reden is om de namen geheim te houden.