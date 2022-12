Eerste namen Foute Party 2023: Snollebollekes, Belle Perez en Jan Biggel

De regerend koning van de foute muziek is Snollebollekes. Het nummer Links Rechts heeft al vier keer de Foute 1500, de hitlijst met beste foute hits, aangevoerd en is daarmee recordhouder. Ook de hits Vrouwkes en Springen Nondeju zullen de Brabanthallen in zijn voegen laten kraken.



Ook de Belgische Belle Perez is geen onbekende in de Foute 1500. Haar hits Que Viva La Vida en El Mundo Bailando staan al jaren in de hitlijst. De derde artiest is tevens de nieuwkomer. Jan Biggel kwam vorig jaar als tweede hoogste binnenkomer binnen op nummer 35 in de Foute 1500 met Ons Moeder Zeej Nog.