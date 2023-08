Eeuwen op de achtergrond: ‘Zwarte mensen zijn in de kunstgeschiedenis genegeerd’

Rico Verhoeven speelt bad guy in Hollywood­film Den of Thieves 2: ‘Een rol met een randje’

Rico Verhoeven heeft eindelijk zijn gedroomde Hollywoodrol te pakken. De kickbokser is te zien in het vervolg op de actiefilm Den of Thieves met Gerard Butler en O’Shea Jackson Jr. ,,Ik heb elke seconde beleefd alsof het een gevecht was: continu spanning en opwinding dus”, aldus Verhoeven vanaf zijn vakantieadres aan deze website.