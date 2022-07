Eeuwig zwijmelen bij Jane Austen: icoon blijvend dominant in filmland

Kylie Jenner krijgt kritiek voor gebruik privéjet voor 65 kilometer

Kylie Jenner heeft een flinke lading kritiek over zich heen gekregen vanwege het vervoersmiddel dat zij onlangs koos om 65 kilometer af te leggen. De realityster stapte voor wat een autorit van 50 minuten was geweest in haar privéjet, die de afstand volgens twitteraccount CelebrityJets in 17 minuten overbrugde.

19 juli