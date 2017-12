Egyptische zangeres moet de cel in voor te sexy videoclip

Het hysterische knalroze droomhuis van Barbie

12 december De waterkoker, de messenset, de koelkast, haar tas, de muren en het tapijt: in het huis van Samantha de Jong (beter bekend als Barbie) in Scheveningen is alles knalroze. Haar goede vriend Chiel komt een kijkje nemen en verbaast zich over de hysterische make-over van de woning waar Barbie met haar kinderen Angelina en Milano woont. Nu haar ex Michael in Spanje verblijft, maakt ze er Barbie's Dreamhouse van.