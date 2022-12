Einde van een tijdperk: Pokémon stopt na 25 jaar met verhaal Ash en Pikachu

De wereldberoemde animatieserie Pokémon gaat voor het eerst in 25 jaar verder zonder hoofdpersoon Ash Ketchum en zijn maatje Pikachu. Dat heeft The Pokémon Company vanochtend in een persbericht bekendgemaakt. ,,Het was niet eenvoudig hoe en wanneer dit nieuws te delen."

Het spannende en soms ook ontroerende verhaal van Ash en Pikachu veroverde de afgelopen jaren de harten van tientallen miljoenen kinderen en hun ouders. Volgend jaar komt het duizelingwekkende avontuur ten einde met een allerlaatste seizoen, getiteld Aim to be a Pokémon master. Dit seizoen bestaat uit elf afleveringen die een blik bieden op 'wat de toekomst in petto heeft voor Ash'. De verwachting is dat oude personages als Brock en Misty en klassieke pokémon als Butterfree en Charizard hun opwachting maken.

De komende speciale afleveringen vieren volgens de makers ‘niet alleen de monumentale prestatie van Ash’, maar ze fungeren ook als ‘een uiting van dankbaarheid van Pokémon’ aan alle fans die zich ‘de afgelopen jaren bij Ash en Pikachu hebben gevoegd‘.

Nieuwe serie

In april 2023 begint een nieuwe serie en daarmee een gloednieuw hoofdstuk voor Pokémon. De nieuwe hoofdrolspelers zijn Liko en Roy, die op reis gaan door een nieuwe wereld. Details van het verhaal worden op een later moment bekendgemaakt.

‘Ons team zal hard blijven werken om je Pokémon-animatie vol dromen en avonturen te brengen. Kijk uit naar de toekomstige ontwikkeling van de animatieserie Pokémon’, schrijven de makers.

Team Rocket?

Het afscheid van Ash en Pikachu zal de trouwe fans zwaar vallen. Sinds de jaren 90 volgen zij de spannende avonturen van het bekende duo op de voet. In 2019 bereikte Ash een persoonlijk hoogtepunt door na 22 jaar - en 1080 afleveringen - de befaamde Pokémon League te winnen.

Winst in de Pokémon League, het hoogste podium waar trainers met hun pokémon kunnen vechten, was in de verschillende series jarenlang een onbereikbaar doel voor Ash. Telkens weer werd hij een paar rondes voor de finale uitgeschakeld door een sterkere trainer. In 2016 kwam hij het dichtst bij de eindzege, maar toen verloor hij in de finale.

Wat het einde van Ash en Pikachu betekent voor de snode plannen van Team Rocket, is niet bekend. De Nederlandse stemacteurs mogen op ‘strikt verzoek' van The Pokemon Company niets zeggen over hun betrokkenheid bij de serie. ,,Daar staat een hoge boete op”, zegt een van de acteurs.

Pokémon blijft anno 2022 mateloos populair De nieuwe Pokémon-games voor de Nintendo Switch zorgen voor verkooprecords bij het Japanse bedrijf achter de games en de console. In de eerste drie dagen dat de game op de markt is, werden wereldwijd al tien miljoen exemplaren verkocht. Nintendo bracht Pokémon Scarlet en Violet op 18 november tegelijkertijd uit. Alleen al in Japan werden meer dan 4 miljoen exemplaren verkocht. Daarmee is ook op de Japanse markt sprake van een record. De spellen zijn identiek met uitzondering van de personages en collectibles (verzamelobjecten) in elke versie.

Bekijk hier video over het 25-jarig bestaan van Pokémon:

