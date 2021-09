Eindelijk de kaskrakers! De Veroordeling en De Slag om de Schelde strijden om Gouden Kalf

Beste Dramaserie

Commando’s - Hanro Smitsman en Iván López Núñez

Kamp Koekieloekie - Joost van Hezik en Jamille van Wijngaarden

Mocro Maffia - Bobby Boermans en Victor D. Ponten



Beste Hoofdrol Dramaserie

Loes Schnepper - De Edelfigurant

Robert de Hoog - Mocro Maffia

Werner Kolf - Commando’s



Beste Bijrol Dramaserie

Michel Sluysmans - The Spectacular

Roeland Fernhout - Commando’s

Saskia Temmink – BuZa



Beste Singleplay

May - Madja Amin

Neontetra - Emiel Sandtke

De Zitting - Saskia Diesing



Beste Sound Design

Danny van Spreuwel - Silence of the Tides

Herman Pieëte - De Slag om de Schelde

Michel Schöpping - Kom hier dat ik u kus



Beste Muziek

Gino Taihuttu - De Oost

Joep Beving - Mijn vader is een vliegtuig

Jorrit Kleijnen, Alexander Reumers, Jacob Meijer - De Veroordeling



Beste Camera

Lennert Hillege - De Slag om de Schelde

Sal Kroonenberg - De Veroordeling

Ton Peters - Shadow Game



Beste Montage

Lot Rossmark - Kom hier dat ik u kus

Marc Bechtold - De Slag om de Schelde

Mieneke Kramer, Emiel Nuninga - De Oost



Beste Lange Documentaire

Dierbaren - Saskia Gubbels

Here We Move Here We Groove - Sergej Kreso

Shadow Game - Els van Driel, Eefje Blankevoort

Silence of the Tides - Pieter-Rim de Kroon

White Cube - Renzo Martens



Beste Production Design

Elsje de Bruijn - Dead & Beautiful

Hubert Pouille - De Slag om de Schelde

Jorien Sont - De Veroordeling



Beste Costume Design

Manon Blom - Kom hier dat ik u kus

Manon Blom - De Veroordeling

Margriet Procee - De Slag om de Schelde



Beste Hoofdrol Speelfilm

Elise Schaap - Mijn vader is een vliegtuig

Elsie de Brauw - Drijfzand

Fedja van Huêt - De Veroordeling

Martijn Lakemeier - De Oost

Romana Vrede - I Don’t Wanna Dance



Beste Bijrol Speelfilm

Jim Deddes - De Oost

Lies Visschedijk - De Veroordeling

Mark Kraan - De Veroordeling

Wine Dierickx - Kom hier dat ik u kus

Yorick van Wageningen - De Veroordeling



Beste Scenario

Bert Bouma, Sander Burger - De Veroordeling

Jeroen Scholten van Aschat - I Don’t Wanna Dance

Paula van der Oest - De Slag om de Schelde



Beste Regie

Matthijs van Heijningen jr. - De Slag om de Schelde

Sabine Lubbe Bakker en Niels van Koevorden - Kom hier dat ik u kus

Sander Burger - De Veroordeling



Beste Film

Kom hier dat ik u kus - Sabine Veenendaal, Jeroen Beker, Bruno Felix, Femke Wolting (productie)

Mijn vader is een vliegtuig - Frans van Gestel, Arnold Heslenfeld, Laurette Schillings (productie)

De Oost - Sander Verdonk, Julius Ponten, Shanty Harmayn, Benoit Roland, Jim Taihuttu (productie)

De Slag om de Schelde - Alain de Levita (productie)

De Veroordeling - Joram Willink, Piet-Harm Sterk (productie)



Gouden Kalf van het publiek

Bon Bini: Judeska in da House

De Slag om de Schelde

Luizenmoeder – De Film