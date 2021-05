Eindelijk, een Friends-reünie! 23 grappige feitjes over onze favoriete vriendengroep

1. Sugardaddy

Je moet er maar tijd voor hebben. Een superfan, die zichzelf ‘Asmilethatkills’ noemt, struinde door tien seizoenen en rekende uit wat Joey verschuldigd is aan huisgenoot Chandler. De huur van het appartement in hartje New York, de bezorgde pizza’s (‘Joey loves food’), de vele koffies in Central Perk, de acteerlessen, stemcoach of zijn herniaoperatie; sugardaddy Chandler betaalde het allemaal. Het komt neer op 120.760 dollar (98.622 euro), en dan is het voer van Joey’s huisdieren - chick en duck - niet eens meegerekend.