Eindelijk sensatie: ‘Joker’ Steven redt Expeditie Robinson

expeditie jansenWie wint welke proef, lijdt het meeste honger of smeedt de gemeenste plannetjes om anderen weg te stemmen? Verslaggever Dennis Jansen kijkt in de rubriek Expeditie Jansen wekelijks in vier thema’s terug op Expeditie Robinson .

Hoe erg was het gekonkel?

Volledig scherm Dennis Jansen. © AD Hè, hè. Eindelijk. Ein-de-lijk was daar die onverwachte wending en sensationele afloop. Hier hebben we op zitten te wachten. Dankzij Steven Brunswijk, naar eigen zeggen een ‘naaier’, ‘backstabber’ en ‘de Joker uit Batman, maar dan van Robinson’. Die Robinson-Joker gunde zijn ‘liefje’ Dominique de halve finale, vroeg aan Gregory of hij hem wilde uitdagen voor het duel op winnaarseiland en toonde zich een vreselijk slechte acteur door die expres te verliezen.



Waar vorige week het plannetje van Nienke mislukte, trokken de onbekenden aan het kortste einde. Steven ging tegen alle afspraken in en lapte Robin erbij. Daarmee haalde Loiza opgelucht adem, lag de sterkste speler (Robin) eruit en is Expeditie Robinson gered. Beetje laat, maar eindelijk is deze reeks tot leven gekomen.

Wat viel er op?

Als sportverslaggever heb ik velen zien verliezen. De wenkbrauwen van Frank de Boer, toen hij met Ajax weer net niet de volgende ronde haalde van de Champions League, zakten bijna op de grond. Darter Raymond van Barneveld wilde na een nederlaag het liefst onder het podium verdwijnen. Stofwolken kwamen in groten getale uit zijn oren.



Nee, dan deze Robin, die havenarbeider met dat heerlijke John de Wolf-accent. ,,Als iedereen nakomt wat hij zegt, dan sta ik met één been in de halve finale”, zei hij op de Eilandraad. Dat been moest hij luttele minuten later weer terugtrekken om ermee in het vliegtuig te stappen.



,,Sick”, lispelde hij eerst nog toen hij er langzaam achter kwam dat hij zijn koffers moest pakken. Vervolgens applaus, ‘gruwelijk gespeeld’ en, grijnzend naar Steven ‘vuile rat’. Tuurlijk, dat verbouwereerde gezicht van Thomas Dekker en de woede-uitbarsting van Anna Nooshin waren ook vermakelijk, maar dit was genereus verliezen. Respect!

Volledig scherm © RTL

Hoe is het met de honger?

Ze hadden nog maar een klein beetje rijst, meel en een paar aubergines. Steven en Dominique gingen op zoek naar eten op winnaarseiland. De bushbush door. Ziet u dan ook in gedachten de cameraman meelopen? Die mogen niks zeggen, heb ik me laten vertellen, maar stel nu eens dat de cameraman die tros bananen eerder ziet? Even een klein knikje naar die boom? En dan zelf inzoomen?



Hoe dan ook. De bananen gingen mee en daar werd naar uitgekeken. Ik moest denken aan twee collega’s op onze redactie. Zij verafschuwen bananen. Eentje heeft er zelfs een wachtwoord over (‘bananenzijnvies’). Benieuwd of zij –als ze zo lang zonder eten zitten- tóch aan die bananen beginnen. Morgen eens vragen.

Volledig scherm Steven en Do. © RTL

Wat zagen we in de proef?

De eerste overwinning van de proef voor Gregory Sedoc. Wij in huize Jansen blijven hem vaag vinden. Is hij zo onnozel of speelt hij een sluw spel? Als Europees kampioen horden (2007), analist bij de NOS en politieagent in de Haagse Schilderswijk waar hij, zei hij ooit, ‘Ruzies, reanimaties, steekpartijen, schietpartijen en zelfdodingen’ meemaakte, zul je toch het laatste denken. Ik ben zijn woorden voorafgaand aan de expeditie ook niet vergeten. ,,Niet meteen laten zien dat je sterk bent.”



Sedoc was lang onzichtbaar, bleek ineens te kunnen koken, wurmt zich overal doorheen en wint nu een proef. ,,Ik weet niet of ik de winnaar word van 2018, maar ik ga sowieso de finale halen”, zei hij. Die woorden gaat hij waarmaken, waarmee hij een prille traditie in ere houdt, want de laatste twee jaar zat er een (ex-)sporter in de finale met judoka Carlos Platier (2017) en voormalig wielrenner Thomas Dekker (2016).

Volledig scherm © RTL

Quote van de week

Quote Dit voelt als eten na een avondje stappen