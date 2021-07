Eindelijk vliegt koningspaar weer met regeringstoestel na Griekenland-rel

Vanaf de Duitse grens werd het vliegtuig begeleid door twee straaljagers. Bij het uitstappen op het vliegveld van Berlijn werd het paar welkom geheten met 21 saluutschoten.

Afgelopen oktober wilde het koninklijk gezin de herfstvakantie in de eigen villa op het Griekse vasteland doorbrengen. De regering had Nederlanders vanwege de coronaproblematiek juist gevraagd zo veel mogelijk in Nederland te blijven. Na de storm van kritiek die losbarstte keerden Willem-Alexander, Máxima en prinses Ariane een dag later alweer terug naar Nederland per KLM-lijnvlucht, de prinsessen Amalia en Alexia volgden iets later. Een paar dagen later bood het paar excuses aan voor de vakantiereis middels een videoboodschap.

Sindsdien heeft het koningspaar zeer waarschijnlijk niet meer met het regeringstoestel gevlogen, of Willem-Alexander moet als piloot een vlucht hebben gemaakt. Het is waarschijnlijker dat de vorst zijn vlieguren in de Boeing 737 met reguliere KLM-vluchten op peil heeft gehouden.

Toen de coronapandemie in maart 2019 in volle hevigheid begon, was het paar in Indonesië bezig met het 20ste en laatste staatsbezoek tot nu toe. Ook in Duitsland is het virus de komende dagen nooit ver weg. Zo bezoeken Willem-Alexander en Máxima vandaag samen met minister Hugo de Jonge en RIVM-directeur Jaap van Dissel het Robert Koch-Institut, het Duitse equivalent van het RIVM.

Handen schudden

Het gezelschap dat het paar volgt wordt zo klein mogelijk gehouden, anders dan bij ‘normale’ staatsbezoeken reist geen Nederlandse handelsdelegatie in het kielzog van de Oranjes mee. En net als in Indonesië schudt het koninklijk paar geen handen.

Wat dan wel weer gewoon is: vanavond wordt aan Willem-Alexander en Máxima een staatsbanket aangeboden op Schloss Bellevue, de ambtswoning van bondspresident Frank-Walter Steinmeier. Voor morgen staat een ontmoeting met onder meer scheidend kanselier Angela Merkel op het programma

