Elf maanden na overlijden van z'n vader staat Wolf Rot voor het eerst in Ahoy: ‘Jan had dit heel mooi gevonden’

met video Tatta overleeft aanslag in eerste beelden nieuwe film Mocro Maffia

Zie hoe Tatta alles verliest in de eerste beelden Mocro Maffia: Tatta. Het personage, gespeeld door Robert de Hoog, verdween in het vierde seizoen van de serie. In deze nieuwe, zestig minuten durende film wordt verteld waarom hij wegging en waar hij heen is gegaan.