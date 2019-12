Elfstedenzwemtocht Maarten van der Weijden keert terug in estafettevorm

De Elfstedenzwemtocht van Maarten van der Heijden keert terug in estafettevorm. Niet hijzelf, maar bekende Nederlanders duiken volgend jaar het water in om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Dat heeft de voormalig olympisch kampioen vanavond bekendgemaakt in het tv-programma De Wereld Draait Door .

Deelnemers aan de tocht van in totaal 200 kilometer zijn onder meer Claudia de Breij, René en Natasja Froger, Kay van der Kooi (man van Paulien van Deutekom) en Syb van der Ploeg. Matthijs van Nieuwkerk twijfelde nog even tijdens de uitzending omdat hij niet zo goed is in zwemmen, maar ging uiteindelijk overstag en doet ook mee.

Van der Weijden zal zich focussen op het coachen van de deelnemers, zo vertelde hij. Hij gaat zelf de zwemtocht niet meer doen. ,,Ik heb ‘m gehaald, dus dat voegt niet zoveel meer toe.” Toch sluit hij niet uit dat hij zelf ook het water induikt om de deelnemers te steunen als ze het moeilijk hebben.

De langeafstandszwemmer heeft een tijd lang nagedacht over wat hij volgend jaar precies wilde doen met de Elfstedenzwemtocht. Niets doen of organiseren, was voor hem geen optie. „Het was de afgelopen twee jaar zo enorm gaaf. Het was zo warm en zo fijn. Ik dacht: ik moet dit wel voortzetten. Het zou zonde zijn dat dit het een soort van is.”

Monstertocht

Maarten van der Weijden haalde dit jaar met zijn Elfstedenzwemtocht ruim 6 miljoen euro op voor kankeronderzoek. Deze keer voltooide hij de ‘onmogelijke’ monstertocht wel. Vorig jaar haalde hij de finish niet, maar haalde hij wel 5 miljoen euro op.

Over het niet halen van de finish had hij in de uitzending ook nog wat te zeggen. „Er waren zoveel kankerpatiënten die mij schreven of me aantikten en zeiden: ‘Maarten, eigenlijk vonden we het niet halen het mooiste wat er kon gebeuren. Want als je kanker hebt, dan wil je ook heel graag herstellen, dan wil je je leven weer voortzetten. Maar soms kan dat gewoon niet en dan stopt dat ergens. Heel Nederland zag dat jij heel graag de finish wilde halen en dat jij na 163 kilometer ook moest stoppen. En dat is dan ook oké.’”