Elfwegentocht: heel Friesland door zonder een druppel benzine

Een hele provincie in beweging houden zonder ook maar één druppel fossiele brandstof. In Friesland willen ze zich er tijdens de Elfwegentocht, die vandaag begint, aan wagen. Op NPO 2 is vlak na Nieuwsuur een dagelijks verslag te zien.

Twee weken lang moet ál het woon-, werk-, school- en recreatieverkeer op een duurzame manier verlopen. Hoe gaan al die Friezen dat doen? Zichzelf twee weken lang vervoeren zonder auto, taxi of vrachtwagen? Op de fiets, met de elektrische trein, in een groengasbus of gewoon lopend, is het antwoord. Daarnaast zal de provincie overal liftplaatsen instellen, en wordt het tanken van blauwe, duurzame biodiesel aangemoedigd.

Ook worden er in de twee weken dat het evenement duurt verschillende soorten duurzame energie getest en getoond. Honderden bedrijven, scholen en gemeenten in de provincie doen eraan mee. Elke dag sluit er een provincie aan, die met eigen entourage en eigen duurzame initiatieven op een eveneens duurzame manier naar Friesland afreist.

Duurzaam

De tochten worden gepresenteerd door NPO-presentatoren, onder wie Brecht van Hulten, Diederik Jekel, Liesbeth Staats en Tijs van den Brink. Ze doen verslag van de tocht en brengen ook ieder een duurzame energiebron onder de aandacht.

Wetenschapsjournalist Diederik Jekel rijdt maandag van de provincie Groningen naar Friesland. Hij vindt de Elfwegentocht ‘een charmant initiatief’. ,,In Groningen willen ze aan de ene kant van een gas af, en aan de andere kant naar een gas toe. Namelijk naar waterstof.”

Jekel gaat in de uitzending van maandag in simpele taal uitleggen wat waterstof precies is, en wat je er als consument aan hebt. Ook gaat hij dieper in op de voor- en nadelen van waterstof, en praat hij met politici over de toekomst van waterstof in Groningen.

Afvallen

Volgens Jekel moeten we in heel Nederland, niet alleen in Friesland, anders gaan denken. ,,Ik vergelijk het weleens met afvallen. Vooral nu, want ik ben eigenlijk een beetje te dik. Je weet dat je gezonder moet eten, en je neemt je voor je daar aan te houden. Maar als je in de supermarkt staat, dan kies je toch voor de verkeerde dingen. Je bent het gewend. Je moet eerst je denkbeeld veranderen. Daarna kan je ergens gericht aan werken. Dit soort initiatieven zijn goed om dat denkbeeld te veranderen.”

Makkelijk is het niet, erkent ook Jekel. Hij kwam zichzelf in de voorbereiding naar de Elfwegentocht meteen tegen. ,,Normaal zou ik met de auto van Amsterdam naar Groningen zijn gegaan. Maar nu ga ik met de trein.”

De Elfwegentocht: vanaf morgen elke dag rond 22.55 uur op NPO 2. De afsluiting (op zaterdag 14 juli) bestaat uit de grootste parade van futuristische voertuigen ter wereld. De Elfwegentocht is onderdeel van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018.