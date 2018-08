Elise Schaap en Tjitske Reidinga scoren rol in Linda's speelfilm

Vorige maand maakte De Mol bekend dat ze met een nieuwe film komt. Het verhaal vertelt over de zussen April, May en June die bij elkaar komen als hun moeder ernstig ziek is. De zus van mediamagnaat John de Mol speelt zelf ook een van de hoofdrollen. Schaap en Reidinga spelen de zusjes van De Mol.



Ook Mark Rietman, Gijs Scholten van Aschat en Olga Zuiderhoek hebben een rol te pakken. Will Koopman tekent voor de regie, Frank Houtappels is bij het project betrokken als scenarioschrijver. Koopman, Houtappels en De Mol sloegen voor Gooische Vrouwen-films ook hun handen ineen.



,,Deze week gaan we repeteren en het script lezen met alle acteurs", zegt Linda. ,,Eind augustus gaan we echt filmen." De film gaat op 11 maart 2019 in première.