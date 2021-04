Elleboogjes voor de prinsesjes en de koning praat bij met Streamers Duncan, Guus en Sanne

Het twintigtal Nederlandse topartiesten begint meteen te repeteren wanneer om 16.53 uur de bewoners het binnenplein betreden. Maan en Rolf Sanchez zetten Alles is liefde in, waarna hun collega’s invallen. Het koninklijk gezin komt het podium op, de koning leunt ontspannen op de bar. Maan wisselt even snel een paar woorden met de koning, die al snel het refrein meezingt.

Thomas Acda en Miss Montreal beginnen een paar minuten later met Nick & Simon aan Rocking all over the world, waarbij koningin Maximá rustig meedeint. Na de laatste klanken van de uitbundig uitgevoerde rockklassieker is er tijd voor een praatje. ,,Kijkt u al een beetje uit naar de show?’’, wil Davina Michelle van koningin Maximá weten.