Ellen DeGeneres komt werknemers tegemoet met versoepelde regeling

Chariots of Fire-ac­teur Ben Cross (72) overleden

19 augustus Ben Cross is gisteren na een kort ziekbed overleden. De Britse acteur, onder meer bekend van zijn hoofdrol in de film Chariots of Fire, is 72 jaar geworden. Hij blies zijn laatste adem uit in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Dat heeft zijn dochter bekendgemaakt.