Ellen DeGeneres overweegt te stoppen met show

19:08 Stand-upcomedian en tekstschrijver Peter Pannekoek pakt, zoals verwacht, presentator Johnny de Mol (39) genadeloos aan in The Roast of Johnny de Mol. Pannekoek gaat onder meer in op de hulpstichting Movement on The Ground, waarmee De Mol vluchtelingen op Lesbos helpt. Dit blijkt uit de eerste beelden die door Comedy Central zijn vrijgegeven aan deze site.