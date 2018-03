Ellie Lust ziet presentatie Wie is de Mol? wel zitten

Op social media valt verder veelvuldig de naam van afgelopen Mol Jan Versteegh, maar dat lijkt onwaarschijnlijk. Hij wijst op zijn lopende contract (tot 2019) bij BNNVARA. ,,Dus ik wens ze veel succes bij het vinden van Art 2.0’’, klonk het gisteren in RTL Boulevard. Ook Maestro-presentator en voormalig Mol-winnaar Frits Sissing dicht zichzelf weinig kans toe, al zit hij wél bij de juiste omroep. ,,In de plannen die er allemaal liggen dit jaar, weet ik niet of daar wel tijd voor is. Als ik het überhaupt al wil...’’



Andere bekende Nederlanders steken wel hun vinger op. Marlijn Weerdenburg (verliezend finalist in 2016) bijvoorbeeld en ook illusionist Victor Mids van de AVROTROS-hit Mindf*ck heeft er wel oren naar. Vanochtend op Radio 10: ,,Nou, het zou wel een grote eer zijn in ieder geval als ze me vragen.’’ En oud-Mol Klaas van Kruistum voorzichtig: ,,Iedereen mag altijd bellen en áls ze me benaderen, zal ik het zeker serieus overwegen. Maar ze gaan vast een goede presentator vinden.’’