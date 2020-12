Elliot Page (33) komt uit de kast als transgender

Ali B. uitgeroe­pen tot fitste BN’er: ‘Altijd een hekel gehad aan sporten’

18:10 Ali B. is uitgeroepen tot fitste bekende Nederlander. In Utrecht bij CitySense nam de artiest bij de Dutch Fitness Awards de Gouden Halter in ontvangst. Dat is de prijs die behoort bij de BN’er die zijn bekendheid ook gebruikt om het publiek te motiveren om zelf te gaan sporten.