Eloise krijgt vakantie van Constantijn en Laurentien, maar storing gooit roet in het eten

De ‘gravinfluencer’ liet haar 272.000 Instagram-volgers in haar stories weten dat ze op de Amsterdamse luchthaven Schiphol was. ‘We gaan met vakantie, maar ik weet nog niet waar we naartoe gaan’, schreef ze vanuit een vliegtuig dat aan de grond stond. ‘Mijn ouders hebben een verrassing- vacay gepland, zo leuk.’ Kort daarna steeg het toestel op en begon Eloise aan een nieuw boek.

Heel ver zal ze niet gekomen zijn, want op de volgende foto stond het vliegtuig weer op de grond. ‘We zijn weer terug op Schiphol’, meldde ze. ‘Er was een storing, maar helemaal prima. Leuk avontuur, haha.’ Kennelijk vertrok het vliegtuig daarna alsnog, want enkele uren later liet Eloise weten dat ze in Frankrijk was gearriveerd. ‘Zo, zo dankbaar, het is zo mooi hier’, schreef ze.