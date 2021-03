Elton John boos op paus na verbod op inzegening homohuwelijk

Elton John schikt met ex-vrouw over autobiogra­fie

15 oktober Elton John heeft een schikking getroffen met zijn ex-vrouw Renate Blauel over zijn autobiografie en biopic Rocketman. Blauel beweerde dat de zanger contractbreuk had gepleegd door te praten over hun huwelijk en eiste miljoenen dollars, maar de zaak is nu buiten de rechtbank opgelost.