Elton John zegt concert na aanvangstijd af, bezoekers verontwaardigd

Elton is in september gestart met zijn drie jaar durende afscheidstournee, de Farewell Yellow Brick Road Tour. Een aantal uur nadat bekend was gemaakt dat het concert in Orlando niet door zou gaan, liet het management van de Brit weten dat ook het optreden dat Elton woensdag zou geven in Tampa op aanraden van de artsen van de zanger wordt verzet naar een latere datum.